So ist die Grundwasserqualität heute gemäss Bafu «nachhaltig beeinträchtigt durch Nitrat und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln». An fast 15 Prozent aller landesweiten Messstellen werden die Nitrat-Grenzwerte überschritten. Das Nitrat im Grundwasser stammt grösstenteils aus Gülle, die zum Düngen verwendet wird. Ebenfalls enthält das Grundwasser in über der Hälfte der Messstellen Rückstände von Pestiziden. In Gebieten mit viel Ackerbau sogar in 9 von 10 Messstellen. Das Grundwasser wird aber auch durch Stoffe verunreinigt, die nicht aus der Landwirtschaft stammen, etwa durch Rückstände von Medikamenten oder Korrosionsschutzmitteln. Sie werden in 10, beziehungsweise 25 Prozent aller Messstellen nachgewiesen.