Bekanntlich vereint kaum etwas so sehr wie eine Bedrohung von aussen. Wenn diese gross genug ist, werden Feinde zu Freunden, Streithähne vertragen sich, und Konkurrenten schliessen sich zusammen. Die Bedrohungen heisst in diesem Fall Trinkwasser- und Pestizid-Initiativen. Nicht bloss die Bauern fürchten sie wie der Kantonschemiker das Grundwasser in Ackerbaugebieten, sondern auch die Agrochemie-Konzerne. Falls synthetische Pestizide Pestizide Gefahr in der Luft in der Schweiz tatsächlich verboten werden sollten, würde ihnen ein Teil ihres Geschäfts und damit ihr Profit wegbrechen.