Die Bedrohungen heissen in diesem Fall Trinkwasser- und Pestizid-Initiative. Nicht bloss die Bauern fürchten sie wie der Kantonschemiker belastetes Grundwasser in Ackerbaugebieten, sondern auch die Agrochemie-Konzerne. Falls synthetische Pestizide in der Schweiz tatsächlich verboten werden sollten, würde ihnen ein Teil ihres Geschäfts und damit ihres Profits wegbrechen.