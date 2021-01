Etwas überspitzt formuliert: wegen einer kleinen, etwa 6 cm langen Frucht.

Das Palmöl, das aus ihr gewonnen wird, steckt in sehr vielen Lebensmitteln, in Biotreibstoffen, Waschmitteln, Kosmetikartikeln – und selbst in Schweizer Militärbiscuits. Palmöl ist wesentlich billiger als unser einheimisches Raps- oder Sonnenblumenöl und deshalb sehr gefragt.

In den Produktionsländern jedoch verursachen Palmölplantagen grosse ökologische und soziale Probleme.

In Indonesien wurden in den vergangenen Jahrzehnten zehntausende Quadratkilometer Regenwald gerodet, um – unter Einsatz von Pestiziden und Dünger – Palmöl für den Export produzieren zu können. Dabei kommen auch in der Schweiz verbotene Pestizide zum Einsatz.

Die Brandrodungen für riesige Palmöl-Monokulturen beschleunigen den Klimawandel und vernichten Flora und Fauna. Die Gegnerinnen und Gegner des Abkommens kritisieren zudem, dass die Palmölplantagen der Grosskonzerne lokale Bauern und Indigene verdrängen und dass es dabei zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen kommt.

Nicht zuletzt wollen die Gegnerinnen und Gegner auch die schweizerische Landwirtschaft schützen. Sie befürchten, dass mit dem Freihandelsabkommen gesunde und nachhaltige Alternativen zum Palmöl aus der Schweiz wie etwa Raps- oder Sonnenblumenöl keine Chance mehr hätten.