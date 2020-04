GLP-Präsident Jürg Grossen sagt unmissverständlich: «Diese Forderungen sind fehl am Platz, eine weitere Abschwächung der Massnahmen zur Erreichung der Klimaziele für die Autobranche sind für uns auch in der Krise nicht akzeptierbar.» Die CO 2 -Flottenziele seien ja vom Bundesrat bereits hinter die Zielwerte der EU abgeschwächt worden. Ähnlich sieht es Grossen bei der Landwirtschaft. Sie habe ihre Umwelt- und Klimaziele in den vergangen Jahren bei weitem verfehlt. «Eine Lockerung kommt für uns nicht in Frage. Die aktuelle Krise muss sowohl in der Autobranche wie auch in der Landwirtschaft als Chance gepackt werden, endlich auf echten und wirksamen Klima- und Umweltschutz umzuschwenken.»