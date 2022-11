Anni Lanz kämpft seit bald 40 Jahren für Menschlichkeit im Flüchtlingswesen. Doch müde ist sie noch lange nicht.

Frau Lanz, Sie haben für Ihren humanitären Einsatz schon etliche Preise erhalten. Was bedeutet Ihnen der Lifetime Award des Beobachters?

Es ist die erste Auszeichnung, die ich nach meiner Verurteilung wegen «Förderung der rechtswidrigen Einreise» bekomme. Ich sehe das als Anerkennung dafür, dass man sich für Menschenrechte einsetzen soll, selbst wenn man gegen einzelne Gesetzesparagrafen verstösst. Das ist für mich sehr befriedigend.



Sie kämpfen seit bald 40 Jahren für mehr Menschlichkeit im Flüchtlingswesen. Gab es Phasen, in denen Sie die Hoffnung verloren haben?

Eigentlich nicht. Nach dem Tod meines Mannes musste ich ein Jahr lang aussetzen. Es war meine Rettung, dass ich anschliessend auf dieses Engagement zurückgreifen konnte. Es ist beglückend, immer neue Menschen kennenzulernen und sie zu unterstützen, wenn sie in Not sind. Das merken jetzt auch die Leute, die Ukrainerinnen und Ukrainer bei sich aufgenommen haben. Gut wäre, wenn auch Flüchtlinge anderer Herkunft dieselbe Zuwendung erhielten.



Sie sind 76, zuletzt hat auch die Gesundheit nicht mehr ganz mitgespielt. Und doch sagen Sie: Ich mache weiter, so lange ich kann. Woher nehmen Sie die Kraft dafür?

Die Arbeit als solche gibt mir die Kraft. Wenn ich sie nicht mehr machen würde, wäre ich resigniert und verbittert. Mein Engagement gibt mir Freude am Leben – und ich lebe sehr gern! Natürlich, es gibt auch oft Frust und Misserfolge. Aber dann setze ich mich mit meinen Mitstreiterinnen zusammen, und wir suchen einen neuen Weg. Man muss nicht so schnell aufgeben.



Worüber können Sie sich ärgern?

Wenn es in einem Fall nicht ums Wesentliche geht – also um die Menschen, die Hilfe benötigen –, sondern um juristische Formalitäten. Und äxgüsi, manchmal ärgere ich mich auch über Journalisten. Dann, wenn sie nicht genau genug hinschauen. Oft befragen sie nur die Behörden, unsere Seite aber nicht. Dabei decken wir Menschenrechtsaktivisten auf, was schiefläuft im System. Unsere Erfahrungen sollten eine grössere Rolle spielen in der Öffentlichkeit.

Interview: Daniel Benz