Sie kommt soeben aus dem Gefängnis. Dort hat sie einen 25-jährigen Afghanen besucht, der einen Suizidversuch beging und nun im Basler Bässlergut auf die Ausschaffung wartet. Anni Lanz hat ihm einfach zugehört. «Ich frage sie nicht aus. Sie erzählen meistens von selbst», sagt die 76-Jährige am Esstisch ihrer Dreizimmerwohnung in Basel.



Der Afghane will unbedingt in der Schweiz bleiben, weil seine ganze Familie hier lebt. Seine Eltern und Geschwister wurden vorläufig aufgenommen. Er nicht. Denn einen Familiennachzug gibts bei vorläufiger Aufnahme nur für Minderjährige – und erst noch nach langer Wartefrist.



«Der Afghane hat in einem Bundesasylzentrum mit einer Ukrainerin gesprochen. Er kann nicht verstehen, dass sie problemlos bei ihrer Familie bleiben darf, er aber in ein EU-Land ausgeschafft wird.» Grund ist der Status S, der Ukrainerinnen und Ukrainer schützt, nicht aber Menschen wie ihn, die aus dem falschen Land kommen, zum Beispiel eben aus Afghanistan.