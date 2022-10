Eine Unterschrift und Natallia Hersche wäre frei gewesen, ihre Qualen zu Ende. Doch die heute 53-Jährige weigerte sich. «Ich hatte ja nichts verbrochen. Also musste ich auch nicht begnadigt werden.» 17 Monate war sie in ihrem Heimatland Belarus in Gefangenschaft, 40 Tage davon in Insolationshaft. Das Begnadigungsgesuch unterschrieb sie nie.