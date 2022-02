Cindy Kronenberg kann nicht verstehen, warum die öffentliche Hand nicht schon lange viel mehr in diese Richtung unternimmt. «Es gibt Hunderttausende Betroffene, da kann man doch nicht einfach zusehen. Es sollte für die langfristige sexuelle Gesundheit viel mehr staatlich finanzierte Präventionsprogramme geben.»



Auch für Betroffene hat Cindy Kronenberg bereits neue Ideen: Neben den Austauschcafés soll es bald einen «Powerday» geben. Mit Fachleuten will sie dort Methoden vermitteln, die das Selbstbewusstsein stärken und die Selbstliebe fördern. «Viele leiden unter einem geringen Selbstwert. Das geht so weit, dass sie Spiegel abdecken, weil sie sich selbst nicht sehen mögen. Ich will einen Tag machen, an dem sie wiederentdecken, wie wertvoll, schön und liebenswert sie sind.»