Mehr Wohlbefinden für Ihre Katze in nur 3 Wochen
Eine ausgewogene Ernährung ist die Basis für das Wohlbefinden Ihrer Katze. Dabei spielt auch das Darmmikrobiom eine wichtige Rolle: Es unterstützt die Verdauung, die natürlichen Abwehrkräfte und trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei.
Mit PURINA ONE® können Sie Ihre Katze täglich mit einer vollwertigen, ausgewogenen Ernährung unterstützen – für sichtbare Gesundheit, heute und morgen.
PURINA ONE® BIFENSIS® wurde von Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Die Formel enthält Lactobacillus, das nachweislich die natürlichen Abwehrkräfte Ihrer Katze von innen heraus unterstützt, sowie ausgewählte Nährstoffe für Haut, Fell und Vitalität.
Der sichtbare Unterschied – Woche für Woche:
- Ab Woche 1: ein hohes Energie- und Vitalitätslevel
- Ab Woche 2: eine geregeltere Verdauung
- Ab Woche 3: eine gesunde Haut, glänzendes Fell und strahlende Augen
Machen Sie mit bei der 3 Wochen Testaktion und entdecken Sie, welchen Unterschied die richtige Ernährung machen kann.
PURINA ONE® bietet hochwertige Zutaten und eine fortschrittliche Rezeptur, abgestimmt auf verschiedene Bedürfnisse und Lebensphasen Ihrer Katze.
- Fleisch oder Fisch als Zutat Nr. 1
- Chicorée zur Unterstützung eines ausgeglichenen Darmmikrobioms
- Omega-3- und -6-Fettsäuren und essentielle Vitamine und Mineralstoffe
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*Teilnahmebedingungen online einsehbar.