OnePipe Pearlwater: Ein System, das alles kann
Kalk kennt jeder: am Wasserhahn, in der Dusche oder im Wasserkocher. OnePipe Pearlwater enthärtet das Wasser im Haus und mineralisiert es in der Küche. Diese Kombination gab’s bisher noch nicht!
Hartes Wasser ist in der Schweiz weit verbreitet. Zwei von drei Haushalten sind davon betroffen. Was im Alltag oft nur als Kalkfleck auffällt, kann langfristig auch für Leitungen, Boiler und Haushaltsgeräte zum Problem werden.
Genau hier setzt OnePipe Pearlwater an: Die zentrale Enthärtungsanlage im Keller reduziert den Kalk und versorgt das ganze Haus mit weichem Wasser.
Das schützt Leitungen, Boiler und Haushaltsgeräte und kann deren Lebensdauer verlängern. Gleichzeitig gibt es weniger Kalkflecken, weniger Reinigungsaufwand und einen geringeren Energieverbrauch. Und auch im Alltag macht sich weiches Wasser bemerkbar – zum Beispiel bei flauschigeren Handtüchern und weniger trockener Haut und Haaren.
Weiches Wasser ist ideal für den Haushalt. Für einen noch besseren Geschmack kann es zusätzlich mit Mineralien angereichert werden. Genau dafür gibt es das BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set.
Dafür wird der Filter einfach unter der Spüle eingebaut und mit dem bestehenden Wasserhahn verbunden. Dieser muss nicht ausgetauscht werden und auch in die Arbeitsplatte müssen keine Löcher gebohrt werden. Über den Bluetooth-Knopf kann jederzeit zwischen weichem Perlwasser für den Haushalt und mineralisiertem Trinkwasser gewechselt werden.
Die Anlagen lassen sich unkompliziert in jedem Ein- oder Mehrfamilienhaus installieren. Das System eignet sich genauso für Neubauten wie für bestehende Häuser. BWT stimmt die Lösung individuell auf die jeweilige Haussituation ab.
BWT entwickelt Lösungen rund um die Wasseraufbereitung. Dazu gehören unter anderem Enthärtungsanlagen für Privathaushalte wie auch Industriegebäude, Wasserspender für Büros, Spitäler und die Gastronomie sowie Anlagen zur Herstellung von Rein- und Reinstwasser für Industrie, Pharma- und Biotech-Branche. BWT hat seinen Schweizer Hauptsitz in Aesch BL und ist mit einem schweizweiten Service- und Vertriebsnetz in der ganzen Schweiz tätig.