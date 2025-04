Kleiner Beginn mit grosser Wirkung

Dass die Beobachter-Edition einmal der grösste Ratgeberverlag der Schweiz sein würde, hat niemand so geplant. Am Anfang war er nicht viel mehr als eine Marketingmassnahme. «Als ich den Verlag übernahm, war mein Auftrag: Werbung für den Beobachter machen», sagt Käthi Zeugin. Wobei Verlag schon ein grosses Wort ist für das, was man ihr damals übergab: ein Sammelsurium aus Ratgebern, Kinderbüchern, Kunstmappen. Ein Lager voller unverkäuflicher Titel, kaum Kontakte zum Buchhandel. Aber immerhin: Erfahrung mit Versandhandel.