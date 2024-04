Bei mir ist es die Bootsfahrt von Manhattan nach Liberty Island … Salzwasser im Gesicht, die New Yorker Skyline im Rücken. Und die Worte der Dichterin Emma Lazarus, die ich dort angekommen das erste Mal las – eingeprägt auf einer Bronzeplatte am Fuss der Freiheitsstatue: «Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.» Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die sich nach freiem Atem sehnen.