Und das funktioniert mit überraschend tiefen Temperaturen: Im Wasser und in der Erde sind es vielleicht 7 bis 12 Grad Celsius. Die Temperatur der Luft kann sogar unter null sein, und trotzdem hat es genug Wärmeenergie, damit die Pumpe heizen kann. Der Grund: Kältemittel haben eine extrem niedrige Siedetemperatur und verdampfen je nach Gerät sogar bei einer Aussentemperatur von minus 20 Grad Celsius. Deshalb funktionieren Wärmepumpen auch im Winter oder an sehr kalten Orten auf der Welt. Wie in Skandinavien, wo die Geräte schon viel weiter verbreitet sind als im südlicheren Europa.