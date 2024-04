Was braucht es denn Ihrer Meinung nach für Massnahmen?

Wichtig wäre zuerst, die Grösse und Komplexität der Bank zu reduzieren. Dann braucht es regelmässige Informationen und Daten – denn die Bilanz einer solchen Bank kann sich ständig ändern. Die Aufsicht muss in der Lage sein, die Bilanz und ihre Anhänge viel öfter zu analysieren und zu kontrollieren. Aber das Kernproblem bleibt die «Too big to fail»-Logik an sich: Das Management von «Too big to fail»-Banken hat Anreize, immer mehr Risiken einzugehen, weil der Steuerzahler für die Risiken haftet.