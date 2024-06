Einen Moment noch, ich bin gleich bei Ihnen, muss nur noch schnell etwas auf dem Handy checken. Während ich das hier schreibe, läuft nämlich ein Match an der Fussball-EM … Okay, 0:0 bei Kroatien gegen Albanien … Ähm, wo waren wir? Ach ja: Ich wollte darüber schreiben, dass mich Jugendliche manchmal irritieren. Zum Beispiel wenn sie mitten in einem persönlichen Gespräch ihr Smartphone zücken … Oha, eine Nachricht vom Spiel! Aber nichts von Belang, immer noch keine Goals … Die Jungen schauen also mitten im Gespräch auf ihrem Smartphone nach, ob sich dort etwas tut. Was immer das sein mag: Es ist offensichtlich wichtiger als der Inhalt unseres Gesprächs. Ich finde das, um es mit einem altertümlichen Wort zu sagen … Toooor! Albanien ist in Führung gegangen … Ich finde das ziemlich unhöflich.