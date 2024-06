Ein idyllisches Ausflugsrestaurant im Appenzellerland. In Gehegen hüpfen Zicklein, knabbern Zwergponys an frischem Heu. Der Spielplatz lässt keine Kinderwünsche offen.



Niemand käme auf die Idee, dass in der Beiz Menschenfleisch gegessen worden sei. Oder dort, am Ende der Rutschbahn, eine Leiche vergraben sein könnte.



A​​​​​​usser den Zwillingstöchtern des Wirte-Ehepaars. Ihre Namen sind aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert.