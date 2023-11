«Was die Schweiz will, will sie sofort. Wenn die Schweiz geben muss, muss ich sehr lange warten», sagt er. Diesmal geht es um sein AHV-Geld, das monatelang nicht eintrifft. Sein Geld. Die grösste Summe, die er sich in all den Jahren in der Schweiz mit Putzen, Abwaschen und Küchenhilfe erarbeitet hat. Er, ein Tibeter, anerkannter Flüchtling, will die Schweiz verlassen. Keine Perspektive mehr.