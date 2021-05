Neuer Chefredaktor ist Dominique Strebel (54). Ab der nächsten Ausgabe zeichnet er für die journalistische Leitung des Magazins und für den täglichen Online-Auftritt verantwortlich. Dominique Strebel ist Jurist. In den letzten knapp achteinhalb Jahren leitete er die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Dort dozierte er in den Bereichen Recherche, Medienethik und -recht, berichtete über Gerichtsfälle für das Online-Magazin «Republik» und arbeitete zeitweise für «Tages-Anzeiger» und «SRF-Data».