Die Geschichte der Woche

In Hotels wird geklaut, als gäbe es kein Check-out mehr. Und nicht nur Eukalyptus-Seife und Kugelschreiber. Hoteliers berichten uns, dass besonders motivierte Gäste gleich den Fernseher abmontiert und mitgenommen hätten. Was ist erlaubt, was nicht? Eine geständige Täterin ordnet die Rechtslage ein.