Im August machte die neue Corona-Variante EG.5 – auch Eris genannt – bereits Schlagzeilen. Erstmals wurde sie im Februar entdeckt und zu Beginn hauptsächlich in China nachgewiesen. Danach tauchte Eris immer häufiger auch in Europa und in den USA auf, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Bericht schreibt. Sie stuft die neue Corona-Variante als «Virusvariante von Interesse» ein.