Zahlreiche Lehrerinnen fühlen sich durch ihre Ausbildung schlecht auf den Beruf vorbereitet. Und rasseln dann innert Kürze ins Burn-out. Besonders stark gärt es an der Pädagogischen Hochschule Zürich, die bis vor kurzem als Musterausbildnerin galt. Was ist da passiert? Meine Kollegin Birthe Homann bringt das Problem nach der Recherche so auf den Punkt: