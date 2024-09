Seit der Pandemie ist das Fazit sämtlicher Jugendstudien in allen Ländern dasselbe: Generation Z ist unzufrieden und entmutigt. Und die Lage verschärft sich zusehends. Ein «radikaler Pessimismus» mache sich breit, hiess es über die Untersuchung «Jugend in Deutschland 2024». In Italien hätten die Jungen «eine neue Dimension der Hoffnungslosigkeit» erreicht, kommentierten Experten mit landestypischer Dramatik. Einer sagte einen Satz, der betroffen macht: «Ein Wort wie Zukunft kommt in ihrem Wortschatz gar nicht vor.»