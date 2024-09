Mit der neuen Weisung werde es künftig für Medienschaffende schwierig, die Behörde zu beaufsichtigen. Die Justizöffentlichkeit werde beschnitten, so Stoll. «Wird ein einflussreicher Kunstsammler genauso hart bestraft wie ein Bauer, der Ernte in die Schweiz schmuggelt? Wenn das Steuergeheimnis generell als Bollwerk gegen Transparenz dient, schwächt es das Vertrauen in die Behörden.»