Aber wie kam es dazu, dass die heute 62-Jährige von ihrer Mutter getrennt wurde? Geschah das freiwillig? Wie kam sie zu ihren neuen Eltern in die USA? Eine zentrale Rolle spielte die St. Gallerin Alice Honegger. Fast 50 Jahre hat die Adoptionsvermittlerin Schweizer Babys an kinderlose Ehepaare vermittelt, auch ins Ausland. Oder sie besorgte Babys in Sri Lanka und anderen Ländern für kinderlose Paare in der Schweiz. Ihre Dienste waren willkommen, denn viele unverheiratete Frauen wurden dazu gedrängt, ihre Neugeborenen abzugeben – oft im Wissen der Behörden. Beobachter-Redaktor Otto Hostettler besuchte mit Lisa H. das Basler Staatsarchiv: