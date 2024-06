Warum das wichtig ist: Die Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien steigen in der Schweiz, ohne dass die Löhne im Niveau mithalten können. Es braucht also Mechanismen, die den stetigen Anstieg der Gesundheitskosten bremsen und Personen mit geringem Einkommen entlasten. Beim Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative heisst das konkret, dass der Bundesrat alle vier Jahre vorgibt, wie hoch die Gesundheitskosten steigen dürfen. Dazu werden die Akteure des Gesundheitswesens miteinbezogen. Kommt es trotzdem zu einer Überschreitung, muss der Bundesrat gegensteuern. Der Gegenvorschlag der Prämien-Entlastungs-Initiative führt dazu, dass Kantone automatisch mehr an die Prämienverbilligung ausbezahlen, sobald die obligatorischen Versicherungskosten steigen. Der Bund rechnet dabei mit Mehrkosten von 360 Millionen Franken für die Kantone. Und: Die Kantone sollen selbst festlegen, wie viel Prozent des Einkommens die Krankenkassenprämien ausmachen dürfen.