Die Laune des Terminplans will es, dass diese Zeilen auf Heiligabend getimt sind. Trotzdem oder gerade deshalb habe ich einen etwas verwegenen Plan gefasst: in der Weihnachts-Ausgabe Weihnachten so weit wie möglich zu ignorieren. Um sozusagen eine sichere Insel zu schaffen, im Ozean der guten Wünsche und der salbungsvollen Botschaften, vor denen es gerade kein Entrinnen gibt. Ich hoffe, Sie sehen mir diese kleine Flucht nach.