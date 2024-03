«Das Thema beschäftigt mich schon länger: In meinem Umfeld befinden sich viele Quiet Quitter, die mit ihren Jobs hadern. Freunde finden sich in Situationships wieder. Einladungen werden zur Lotterie: Plötzlich kommen alle ​​– oder niemand. Darunter leiden alle, sie machen aber auch mit, ich inklusive. Mich interessierte, was dahintersteckt. Und ob es sich überhaupt lohnt, sich gegen die Unverbindlichkeit aufzulehnen.» – Caroline Freigang