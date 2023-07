Erst die Lehre abschliessen, dann in Nizza Französisch lernen, im August in die Berufsmittelschule. «Es kommt mir vor, als gingen alle Türen auf einmal auf», sagt Blessi Sator. Nach der Berufsmatura sei dann aber nicht Schluss. Sich weiterbilden zur Rettungssanitäterin? Eine Option. Vielleicht wolle sie aber lieber studieren, am liebsten Medizin. Blessi Sator, 18, denkt gross.



Ihr Leben liest sich wie ein Kapitel aus dem Lehrbuch für Integration. Die Eltern: geflüchtet aus den Slums von Benin City, Geburt von Blessi in Marokko und von ihrer Schwester in Spanien. 2006 Ankunft in der Schweiz, Status F, vorläufig aufgenommen. Dann der lange Weg der Familie aus der Sozialhilfe. Die beiden Töchter: in Bern aufgewachsen, Primar, Sek, Lehre, seit einem Jahr haben sie den Aufenthaltsstatus B, können nun auch ins Ausland gehen. Blessi sagt: «Unsere Geschichte ist mir Motivation für meine Zukunft.»



Und diese Zukunft sei blendend. Sie werde die Erste ihrer Familie sein, die a) eine Ausbildung abschliesst, b) ins Ausland geht, c) in ein Flugzeug steigt, d) die Matura macht, e) Autofahren lernt und f) vielleicht studieren wird. Sie sei «mega glücklich», dass aus dem «chliine Meitschi» eine erwachsene Frau geworden sei, die ihre Familie unterstützen könne.



Ein bisschen kitschig? «Kann man so sehen», sagt Beat Handschin, Leiter der Stiftung SOS Beobachter. Aber vor allem zeige die Geschichte, dass Integration funktioniere. «Es wäre aber vermessen, zu glauben, dass alle armutsbetroffenen Jugendlichen ihr Schicksal in die Hand nehmen und es wie Blessi Sator schaffen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen.»