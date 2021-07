Jemand ist in Not und braucht finanzielle Hilfe – und Sie müssen Nein sagen. Wie schwierig ist das?

Es gehört einfach dazu. Natürlich, es fällt nie leicht, Menschen enttäuschen zu müssen, die in einer Notlage sind. Deshalb ist es uns auch wichtig, sie nicht einfach im Regen stehen zu lassen. Bei Absagen teilen wir den Leuten mit, welche Rechte sie haben, an welche Stelle sie sich wenden müssen. Aber als Hilfswerk sind wir ja nicht nur den Gesuchstellern verpflichtet, sondern auch den Spenderinnen und Spendern. Die müssen sich darauf verlassen können, dass wir mit ihrem Geld seriös umgehen. Dieses Business ist Vertrauenssache.