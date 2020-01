Andererseits beschloss der Bundesrat eine grosszügige Übergangsphase zugunsten der Autoimporteure, obwohl das Volk mit der Energiestrategie dem 95-Gramm-Ziel zustimmte. Der Übergang funktioniert so: Im Jahr 2020 werden nur die 85 saubersten Prozent der Neuwagenflotte gezählt, 2021 dann 90 Prozent und so weiter, bis sich 2023 die gesamte Flotte an die Regeln halten muss. De facto gelten die 95 Gramm also erst ab dann. Es sei denn, das Parlament verschärft im CO 2 -Gesetz noch die Regeln. In dieser Übergangsphase können die Importeure besonders effiziente Fahrzeuge mit einem Ausstoss von unter 50 Gramm CO 2 pro Kilometer sogar mehrfach an ihr Ziel anrechnen.