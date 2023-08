So wurden seit 2011 auf 26 ausgewählten Passstrassen mindestens 263 Velounfälle mit Toten, Schwer- und Leichtverletzten erfasst (siehe Tabelle). Besonders viele Unfälle passieren dabei am Bernina zwischen Pontresina und Tirano, am Klausen zwischen Linthal und Altdorf, am Susten zwischen Innertkirchen und Wassen sowie am Furka zwischen Gletsch und Andermatt – alles beliebte Ziele für Gümmeler.