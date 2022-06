Weil der Trend zu immer schwereren Modellen auch bei Elektroautos anhält, nimmt der Strassenlärm zu, obwohl die Motoren leiser werden. So ist das durchschnittliche Gewicht von Neuwagen in der Schweiz in den letzten zehn Jahren um rund 60 Prozent gestiegen, von unter 1,1 Tonnen auf fast 1,7 Tonnen.