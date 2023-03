Spengler äussert den Wunsch nach einem assistierten Suizid schon beim ersten Gespräch gegenüber der Ärzteschaft. Michael Harder, leitender Arzt der Paraplegiologie, notiert es in den Unterlagen. Er sagt dem Patienten, dass er noch ein Jahr warten solle, allenfalls könne sich in diesem Zeitraum etwas an seinem Gesundheitszustand verbessern. Spengler willigt ein. Er hofft, mit Blick auf die weisse Decke, auf Regung im Körper. Am Anfang auf zwei Arme, dann auf einen, am Ende noch auf ein Zucken in den Fingerspitzen.