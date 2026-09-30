Was haben Vietnam, Polen, Turkmenistan, Saudi-Arabien, Senegal und Elfenbeinküste gemeinsam? Schweizer Unternehmen liefern Gasturbinen und andere Bauteile dorthin. Weil aber den Versicherungen, die solche Exporte für gewöhnlich absichern, die Risiken in politisch oder wirtschaftlich unsicheren Ländern zu hoch sind, springt der Bund ein. Konkret die staatliche Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV). Sie versichert Exporte und garantiert Zahlungen für die Schweizer Firmen auch dann, wenn es zu Krieg oder Unruhen kommt. Oder ausländische Kunden aus anderen Gründen nicht zahlen. Das Ziel: Arbeitsplätze in der Schweiz erhalten und schaffen.