In der Schweiz wird es immer heisser. Das fühlt sich nicht nur so an, sondern ist tatsächlich so. Um 2,9 Grad ist die jährliche Durchschnittstemperatur gegenüber der vorindustriellen Zeit gestiegen. Bemerkenswert: Das ist mehr als doppelt so viel wie die globale Klimaerwärmung von 1,4 Grad in der gleichen Zeitspanne.