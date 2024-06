Früher hiess es Sankt-Florians-Prinzip – heute heisst es NIMBY. Das englischsprachige Akronym steht für «not in my backyard»: nicht in meinem Hinterhof. Nimbys finden eine Sache an sich gut, wollen selber aber nichts damit zu tun haben – andere sollen das erledigen.



In der Energiedebatte werden Gemeinden so zu Nein-Sagern. Zum Beispiel Surses GR, Oberiberg SZ oder Rheinwald GR. In diesen Berggemeinden hat das lokale Stimmvolk jüngst spruchreife Fotovoltaik-Projekte versenkt.