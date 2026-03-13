Alle zehn Jahre müssen die Schweizer Kernkraftwerke dem Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) aufzeigen, wie es um die Sicherheit ihrer Anlage steht. In dieser sogenannten periodischen Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) dokumentieren sie, was sie alles tun, um den Meiler sicher zu betreiben. Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) reichte seinen Bericht 2022 ein. Im vergangenen Dezember nahm das Ensi schliesslich auf 430 Seiten dazu Stellung.