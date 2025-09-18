Die Ende August veröffentlichten Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage lassen aufhorchen: Eine Mehrheit von 58 Prozent befürwortet Zwangsumsiedlungen. Sie ist dafür, dass Behörden Personen dazu zwingen können, ihren Wohnort zu verlassen, selbst wenn nur ein mittelfristiges Risiko für ein Naturereignis besteht. Besonders gross war die Zustimmung in den Städten und Agglomerationen im Unterland.