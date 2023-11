Was will die Schweiz erreichen?

Die Schweizer Delegation hat ein Mandat des Bundesrates und soll sich grundsätzlich dafür einsetzen, dass das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite bleibt. Sie arbeitet darauf hin, dass Beschlüsse zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2050 gefasst werden. Ausserdem will man Lücken bei der Verminderung der CO 2 -Emissionen, der Anpassung an den Klimawandel und der Klimafinanzierung schliessen. Besonders sollen dabei Länder mit grossem Ausstoss in die Pflicht genommen werden. Drittens will der Bund, dass sich sämtliche Länder am neu geschaffenen Fonds für Verluste und Schäden beteiligen. Dieser soll Ländern zugutekommen, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind.