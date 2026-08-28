Seit dem Jahr 2000 ist das Eisvolumen der Schweizer Gletscher um 38 Prozent geschmolzen. Es beträgt heute noch rund 46 Kubikkilometer. Das entspricht etwa dem Volumen des Bodensees.

Auch anzahlmässig ist das stetige Verschwinden der Eisströme eindrücklich. Seit 1850, dem Beginn der Messungen, sind schweizweit rund 1000 Gletscher verschwunden. Aktuell gibt es noch 1400 Gletscher, wobei die meisten klein und teils sogar namenlos sind. Noch 130 sind mehr als zwei Kilometer lang.

Das von langen Hitzeperioden geprägte Jahr 2026 dürfte einen weiteren starken Rückgang mit sich bringen. Darauf weist der Gletscherschwundtag hin. Ab diesem Stichtag haben die Gletscher sämtliche Winterreserven aufgebraucht und beginnen sich weiter zurückzuziehen. In diesem Jahr war dies am 29. Juni der Fall – das zweitfrüheste Datum nach 2022. Zur Veranschaulichung publizierte das Gletschermessnetz Glamos einen Vergleich: Ende Juni floss aus den Schweizer Gletschern so viel Schmelzwasser ab, dass damit alle sechs Sekunden ein olympisches Schwimmbecken hätte gefüllt werden können.