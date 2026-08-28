Die junge Frau, eine deutsche Touristin, verlässt die Seilbahnstation, wirft einen ersten Blick hinunter aufs Eis. Und sagt: «Schon krass.» Ihr Reisepartner bestätigt: «Fantastisch, dieser Anblick!» Sie entgegnet: «Krass ist, was nicht mehr zu sehen ist.»
Ein Dialogfetzen auf 2869 Metern über Meer, es ist einer dieser glühenden Tage im August. Von den Plattformen beim Eggishorn im Wallis gibt es die beste Aussicht auf den geschwungenen Strom des Aletschgletschers, den «largest glacier in the Alps», wie er schon im Talgrund auf riesigen Plakaten beworben wird.
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Daniel Benzbeschäftigt sich mit sozialen und gesellschaftlichen Themen – und schreibt auch gern über die genussvollen Seiten des Lebens.Mehr erfahren