Besonders die Buchen trifft dieser rasante Wandel hart, sie sind das Rückgrat des Wandels, besonders im Jura. Es ist schlimm, mitanzusehen, wie sie aus Wassermangel mitten im Hochsommer ihre Blätter abwerfen. Auf durchlässigen Untergründen wie den Schotterböden entlang des Rheins haben neu auch sogenannte klimafitte Baumarten wie Eiche, Hagebuche, Linde und Edelkastanie Probleme. Ob so geschädigte Bäume überleben, können wir erst im nächsten Jahr sagen. Entscheidend ist, ob sie noch genug Saft in den Ästen haben, um Knospen zu bilden. Ist das Holz einmal tot, bleibt es tot.