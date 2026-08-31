Wer trägt Verantwortung?

Die Trockenheit bringt noch ein anderes Problem mit sich. Laut Steck können Äste an Stabilität verlieren und abbrechen. Solche Schäden seien nicht immer vorhersehbar.



Ein Gerichtsfall im Kanton Freiburg hat in der Forstbranche eine grosse Debatte ausgelöst: Eine Frau wurde von einem abgebrochenen Ast getroffen und sitzt jetzt im Rollstuhl. Das Kantonsgericht verurteilte den Förster wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung.



Eine Person aus der Beobachter-Community findet, dass Waldbesucherinnen und Waldbesucher selbst Verantwortung tragen sollten: «Man muss mit offenen Augen und Ohren durch den Wald gehen.» Sie findet es bedenklich, jemanden für die Vorgänge in der Natur verantwortlich zu machen.