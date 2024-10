Seiler lässt die Rechnung vorerst liegen. Das mitgeschickte Login benutzt sie nicht, zu gross ist ihre Sorge, es handle sich um einen Betrugsversuch. Sie schreibt Nivi stattdessen einen handschriftlichen Brief, in der Hoffnung, das Missverständnis auf diesem Weg zu klären. Die Inkassofirma reagiert knapp drei Monate später mit einer zweiten Mahnung: Mittlerweile ist der Betrag auf 146 Euro gestiegen. Seiler ist ratlos: «Ich weiss nur eins: Ich bin nicht in Italien gewesen. Ganz sicher nicht.»