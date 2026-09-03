Ausbau auf allen 20 Postauto-Linien und teilweise Halbstundentakt – ein «langersehnter Traum» gehe in Erfüllung, erklärte die Bündner Regierungsrätin Carmelia Maissen gegenüber SRF. Das war Anfang Dezember 2025. Seit dem Fahrplanwechsel fahren im Bündner Oberland – etwa von Ilanz nach Laax oder Vals – deutlich mehr Postautos. Doch für viele der Fahrer und Fahrerinnen ist es ein Albtraum. «Der Fahrplanwechsel brachte das Fass zum Überlaufen», sagt einer von ihnen.