Das Bundesgericht bestätigt zwar, dass das Verhalten des Chauffeurs «inadäquat und inakzeptabel» war. Doch es ist noch kein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung – und den braucht es laut Gesetz. Ein Vorfall muss derart gravierend sein, dass das Vertrauensverhältnis des Arbeitgebers zum Angestellten gestört ist. So sehr, dass es dem Arbeitgeber nicht zumutbar ist, ordentlich zu kündigen und das Arbeitsverhältnis bis zum Ende der Kündigungsfrist fortzusetzen.