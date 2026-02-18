Tipp 1: Der Klassiker – das Halbtax

Das Halbtaxabo für 190 Franken ist der Klassiker in vielen Schweizer Portemonnaies. Wer viermal im Jahr in der zweiten Klasse von Zürich nach Genf und zurück fährt, hat die Kosten bereits gedeckt. Wenn man das Halbtax nahtlos erneuert, kostet es 170 Franken im Jahr. Die Rechnung ist simpel: Das Abo halbiert die Ticketpreise und lohnt sich ab einem jährlichen Reisebudget von 380 Franken zum Normaltarif. Zusätzlich gibt es fünf Franken Rabatt bei Rent a Bike und zehn Prozent Ermässigung bei Europcar.