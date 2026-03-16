Michael Heim («Handelszeitung»)
Veröffentlicht am 16. März 2026 - 14:05 Uhr
SBB-Chef Vincent Ducrot hat ein Problem mit seinen Easyridern – zumindest mit einem Teil der Kundschaft: Personen, die ihre Tickets lösen, indem sie vor und nach der Fahrt via eine App ein- und auschecken. Denn nicht alle steigen auch aus, nachdem sie das in der App angegeben haben. So erklärte es eine Zugbegleiterin der Handelszeitung, nachdem der Journalist auf dem Arbeitsweg nicht weniger als dreimal im gleichen Zug kontrolliert worden war.
Partnerinhalte
Neu gebe es Schwerpunktkontrollen und eine Anweisung, Kundinnen und Kunden, die mit den Angeboten Easyride oder Fairtiq unterwegs seien, mehrfach zu kontrollieren, sagte die Frau.