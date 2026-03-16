SBB-Chef Vincent Ducrot hat ein Problem mit seinen Easyridern – zumindest mit einem Teil der Kundschaft: Personen, die ihre Tickets lösen, indem sie vor und nach der Fahrt via eine App ein- und auschecken. Denn nicht alle steigen auch aus, nachdem sie das in der App angegeben haben. So erklärte es eine Zugbegleiterin der Handelszeitung, nachdem der Journalist auf dem Arbeitsweg nicht weniger als dreimal im gleichen Zug kontrolliert worden war.