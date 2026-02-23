Zug fahren in der Schweiz gilt als teuer – doch wer das Tarifsystem durchschaut, kann viel sparen. Allerdings ist es nicht leicht, sich im Dschungel aus Halbtax, Sparbilletten und Tageskarten zurechtzufinden. Mit dieser Anleitung des Beobachters finden Sie das günstigste Ticket.
Tipp 1: Der Klassiker – das Halbtax
Das Halbtaxabo für 190 Franken ist der Klassiker in vielen Schweizer Portemonnaies. Wer viermal im Jahr in der zweiten Klasse von Zürich nach Genf und zurück fährt, hat die Kosten bereits gedeckt. Wenn man das Halbtax nahtlos erneuert, kostet es 170 Franken im Jahr. Die Rechnung ist simpel: Das Abo halbiert die Ticketpreise und lohnt sich ab einem jährlichen Reisebudget von 380 Franken zum Normaltarif. Zusätzlich gibt es fünf Franken Rabatt bei Rent a Bike und zehn Prozent Ermässigung bei Europcar.