In der Schweiz wird es immer heisser. Das fühlt sich nicht nur so an, sondern ist tatsächlich so. Um 2,9 Grad ist die jährliche Durchschnittstemperatur gegenüber der vorindustriellen Zeit gestiegen. Bemerkenswert: Das ist mehr als doppelt so viel wie die globale Klimaerwärmung von 1,4 Grad in der gleichen Zeitspanne.
Und in diesem Stil geht es auch weiter. Wenn der CO₂-Ausstoss nicht drastisch sinkt, wird sich die Erde bis 2065 um bis zu 3 Grad durchschnittlich erwärmen. Die Schweiz sogar um 4,9 Grad. In vielen umliegenden Ländern ist die Situation ähnlich. Europa ist nämlich der Kontinent, der sich weltweit am stärksten erwärmt.
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